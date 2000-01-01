Начать в Телеграм
Отзывы
Тарифы
7 дней в неделю
С 10:00 до 20:00 по Москве
Помогаем оплачивать иностранные сервисы
Оказываем содействие в оплате иностранных сервисов и интернет-магазинов –
тарифы
.
Оплатить
Как это работает?
Читать отзывы в Telegram-канале
Как это работает?
1 - заявка
Вы отправляете заявку через форму.
2 - оплата услуги WorldBills
Оплачиваете счёт от WorldBills –
тарифы
.
3 - получение данных для оплаты вашего сервиса
Получаете от нас данные для оплаты вашего зарубежного сервиса.
Отправить заявку
Важно! Мы не просим паролей от ваших аккаунтов – оплату вы производите сами.
Заявка принята. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Имя
Телефон*
Для связи в мессенджере. Либо напишите в Telegram – @worldbills_ru
Свяжитесь со мной в Телеграм
Свяжитесь со мной в WhatsApp
Название аккаунта в Телеграм
Детали заявки
Отправить
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Наши тарифы
25%
От 1 до 50 у.е.
20%
От 51 до 200 у.е.
15%
От 201 до 800 у.е.
10%
от 801 у.е.
Отправить заявку
Пишите нам в Telegram –
@worldbills_ru
Made on
Tilda